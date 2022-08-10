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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Это не та «Аталанта», которую я рассчитывал увидеть»

10 Августа 2022 • 00:41 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.05 3.80 1.85
13.08 19:30

Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не слишком доволен работой клуба на трансферном рынке.

«Прямо сейчас «Аталанта» выглядит не так, как я рассчитывал. Клуб ведёт усердную работу на трансферном рынке, но такое ощущение, будто только сейчас у нас начало что-то получаться.

Пока невозможно предсказать, какие цели для нас достижимы в новом сезоне. Узнаем, когда закроется трансферное окно. Мы пытались подписать нескольких важных игроков, но рынок сложен для всех», – приводит итальянская пресса слова наставника коллектива из Бергамо.

Этим летом «Аталанта» оформила покупку Жереми Бога, полузащитника Эдерсона, Мериха Демирала и Адемолы Лукмана.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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