Гасперини: «Это не та «Аталанта», которую я рассчитывал увидеть»

Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не слишком доволен работой клуба на трансферном рынке.

«Прямо сейчас «Аталанта» выглядит не так, как я рассчитывал. Клуб ведёт усердную работу на трансферном рынке, но такое ощущение, будто только сейчас у нас начало что-то получаться.

Пока невозможно предсказать, какие цели для нас достижимы в новом сезоне. Узнаем, когда закроется трансферное окно. Мы пытались подписать нескольких важных игроков, но рынок сложен для всех», – приводит итальянская пресса слова наставника коллектива из Бергамо.

Этим летом «Аталанта» оформила покупку Жереми Бога, полузащитника Эдерсона, Мериха Демирала и Адемолы Лукмана.