Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Борис Игнатьев — о переходе Миранчука в «Торино»: «У него есть хороший шанс проявить себя в клубе-середняке»

02 Августа 2022 • 09:54 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.00 3.80 1.85
13.08 19:30

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

Ранее технический директор туринского клуба Давиде Ваньяти подтвердил аренду 26-летнего Миранчука.

По мнению Игнатьева, переход в «Торино» — отличный шанс для Миранчука проявить себя в клубе-середняке.

«В «Аталанте» Алексей проводит сильный матч, отмечается голевыми действиями, а потом на две-три игры садится в запас. Я понимаю, что в клубе высокий уровень конкуренции, но Миранчук явно заслуживает к себе большего внимания», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Миранчук защищает цвета «Аталанты» с 2020 года. Всего в составе итальянского клуба россиянин провёл 56 матчей, забив девять голов и отдав семь результативных передач.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Борис Игнатьев Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
10:43 · Англия. Премьер-лига
Шомуродов может продолжить карьеру в АПЛ
10:26 · Италия. Серия А
Алексис Санчес договорился с топ-клубом из Франции
09:54 · Италия. Серия А
Борис Игнатьев — о переходе Миранчука в «Торино»: «У него есть хороший шанс проявить себя в клубе-середняке»
09:12 · Италия. Серия А
Трансфер Миранчука в Турин под угрозой срыва - названа причина
07:57 · Италия. Серия А
«Лацио» подписал экс-футболиста «Интера» 1 официально
06:31 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Дании
05:27 · Италия. Серия А
«Аталанта» продала украинского полузащитника в «Специю»
03:01 · Италия. Серия А
«Сампдория» просит за Дамсгора 25 миллионов евро
02:47 · Италия. Серия А
Во вторник окончательно станет ясно, сколько времени пропустит Погба - есть два варианта
01:58 · Италия. Серия А
Расторжение контракта Санчеса обойдётся «Интеру» в 4,5 млн евро
01:46 · Италия. Серия А
Наставник «Трабзонспора» высказался о возможном подписании Мертенса
00:46 · Италия. Серия А
Сабатини: «Милан» не допускал провальных трансферов при Мальдини и Массаре»
00:20 · Италия. Серия А
Президент «Сассуоло»: «Ювентус» и «Наполи» хотят купить Распадори»
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» видит в Роналду «нового Марадону» 4
00:02 · Италия. Серия А
Саншеш устал ждать предложения от «ПСЖ» и готов отправиться в «Милан» 1
Все новости
Рекомендуем