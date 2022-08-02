Борис Игнатьев — о переходе Миранчука в «Торино»: «У него есть хороший шанс проявить себя в клубе-середняке»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

Ранее технический директор туринского клуба Давиде Ваньяти подтвердил аренду 26-летнего Миранчука.

По мнению Игнатьева, переход в «Торино» — отличный шанс для Миранчука проявить себя в клубе-середняке.

«В «Аталанте» Алексей проводит сильный матч, отмечается голевыми действиями, а потом на две-три игры садится в запас. Я понимаю, что в клубе высокий уровень конкуренции, но Миранчук явно заслуживает к себе большего внимания», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Миранчук защищает цвета «Аталанты» с 2020 года. Всего в составе итальянского клуба россиянин провёл 56 матчей, забив девять голов и отдав семь результативных передач.