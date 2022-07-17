«Аталанта» намерена усилить атаку игроком «Ромы»

«Аталанта» проявляет интерес к вингеру «Ромы» Стефану Эль-Шаарави, сообщает журналист Николо Скира.

Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Италии в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний футболист провёл в составе римского клуба 36 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу.

Ранее Эль-Шаарави также выступал за «Дженоа», «Милан», «Монако» и «Шанхай Шэньхуа». Кроме того, футболист отметился шестью забитыми мячами в 29 матчах за национальную сборную Италии.