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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» намерена усилить атаку игроком «Ромы»

17 Июля 2022 • 15:56 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.10 3.65 1.85
13.08 19:30

«Аталанта» проявляет интерес к вингеру «Ромы» Стефану Эль-Шаарави, сообщает журналист Николо Скира.

Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Италии в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний футболист провёл в составе римского клуба 36 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу.

Ранее Эль-Шаарави также выступал за «Дженоа», «Милан», «Монако» и «Шанхай Шэньхуа». Кроме того, футболист отметился шестью забитыми мячами в 29 матчах за национальную сборную Италии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Стефан Эль-Шаарави Трансферы футбола - лето 2022
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