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Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин — о трансфере Миранчука в «Торино»: Это хороший переход для него

11 Августа 2022 • 16:39 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.15 3.85 1.80
13.08 19:30

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Хороший переход для Миранчука. Если он будет иметь достаточно игрового времени, то сможет вернуться на свой уровень», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Эксперт считает, что у Миранчука большая мотивация доказать всем, что он является хорошим футболистом.

Ранее стало известно, что 26-летний российский полузащитник перешел в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды с последующим правом выкупа. Сообщается, что сумма трансфера может составить 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Дмитрий Булыкин Алексей Миранчук
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