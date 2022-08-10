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Чемпионат Италии. Серия А

Смородская считает правильным решение Миранчука перейти в «Торино»

10 Августа 2022 • 20:58 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
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13.08 19:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Считаю, что Миранчук правильно сделает, если перейдет в «Торино». В «Аталанте» у него не получилось по разным причинам, наверняка их много», — приводит слова Смородской Sport 24.

По мнению эксперта, Миранчук принял правильное решение остаться в Европе, а не возвращаться в Россию, хорошо, что «Аталанта» отпускает его.

Ранее агент российского игрока подтвердил, что сегодня, 10 августа, Миранчук должен решить все вопросы по переходу в «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Ольга Смородская Алексей Миранчук
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