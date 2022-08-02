Джуричич: «Решился послед беседы с Джампаоло»

Мы уже сообщали о том, что сербский полузащитник Филип Джуричич решил перебраться из «Сассуоло» в свой бывший клуб - «Сампдорию».Он выступал в составе клуба ранее, в период с 2016 по 2018 год.

В первом интервью пресс-службе генуэзского клуба он пояснил, что рад вернуться, а также поблагодарил за это Марко Джампаоло - наставника дорианцев.

- Даже и не верится, что я снова тут. Хочу показать, что за прошедшие годы я вырос как игрок, стал взрослее. Я решил вернуться после беседы с Джампаоло, мне всегда нравился футбол с ним, его идеи. Вместе будет весело, - цитирует Джуричича ITASportPress.



