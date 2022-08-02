Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Джуричич: «Решился послед беседы с Джампаоло»

02 Августа 2022 • 22:46 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.00 3.70 1.88
13.08 19:30

Мы уже сообщали о том, что сербский полузащитник Филип Джуричич решил перебраться из «Сассуоло» в свой бывший клуб - «Сампдорию».Он выступал в составе клуба ранее, в период с 2016 по 2018 год.

В первом интервью пресс-службе генуэзского клуба он пояснил, что рад вернуться, а также поблагодарил за это Марко Джампаоло - наставника дорианцев.

- Даже и не верится, что я снова тут. Хочу показать, что за прошедшие годы я вырос как игрок, стал взрослее. Я решил вернуться после беседы с Джампаоло, мне всегда нравился футбол с ним, его идеи. Вместе будет весело, - цитирует Джуричича ITASportPress.


 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Филип Джуричич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
22:46 · Италия. Серия А
Джуричич: «Решился послед беседы с Джампаоло»
22:36 · Италия. Серия А
Саншеш по-прежнему настроен перейти в «ПСЖ», а не в «Милан», но сделка осложняется одной проблемой
22:15 · Италия. Серия А
Официально: «Милан» подписал де Кетеларе за 35 млн евро официально
22:07 · Италия. Серия А
В «Аталанте» рассказали о ходе переговоров с «Торино» по Миранчуку эксклюзив
21:56 · Германия. Бундеслига
«Интер» отказался от подписания лучшего игрока Лиги Европы
21:47 · Италия. Серия А
Погба отказался от операции на колене в надежде сыграть на чемпионате мира
21:37 · Италия. Серия А
«Специя» снова арендовала Коваленко у «Аталанты»
19:53 · Италия. Серия А
​Соседи сделали сюрприз Матичу
19:46 · Англия. Премьер-лига
Зелиньски принял решение не переходить в «Вест Хэм»
19:16 · Италия. Серия А
​Погба проконсультировался с хирургом и будет принимать решение – у него три варианта 1
19:04 · Италия. Серия Б
Ваноли может возглавить клуб и Серии B
18:30 · Англия. Премьер-лига
В «Вулверхэмптоне» прокомментировали возможное подписание Шомуродова
17:36 · Италия. Серия Б
​Буффон ответил на вызов Фабрегаса
15:38 · Италия. Серия А
Каррера: Миранчук сможет показать свои лучшие качества в «Торино»
14:36 · Италия. Серия А
Сёмин: В «Торино» Миранчуку предстоит бороться за выживание
Все новости
Рекомендуем