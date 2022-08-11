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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис — о переходе Миранчука в «Торино»: «Для него это хороший переход»

11 Августа 2022 • 19:52 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.20 3.90 1.80
13.08 19:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Для него это хороший переход, хоть и в аренду. Думаю, если «Торино» захотело видеть Миранчука в своей команде, то будет больше игрового времени», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт считает, что у Миранчука такой возраст, при котором нужно постоянно играть, поэтому он принял правильное решение. «Торино» является хорошей командой, лучше играть там, чем сидеть на скамейке запасных в «Аталанте».

Напомним, «Торино» арендовал 26-летнего полузащитника у «Аталанты» с правом выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Андрей Канчельскис Алексей Миранчук
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