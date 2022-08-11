Трабукки: От Миранчука ждут, что он будет лидером в «Торино»

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Чего я жду от Алексея в «Торино»? Чтобы он вел команду за собой. Давайте будет честными, уровень конкурентов ниже, чем в «Аталанте», поэтому от Миранчука ждут, что он будет лидером, а не одним из рядовых игроков», — заявил Трабукки «РБ Спорту».

По мнению агента, Миранчук не окажется в «Торино» на скамейке запасных, если он отлично проявит себя в новом клубе, то команда обязательно воспользуется правом выкупа футболиста.

26-летний полузащитник перешел в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды, в договор включена опция выкупа игрока.