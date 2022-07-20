«Сампдория» готова подписать контракт с Пьяцой

Мы уже сообщали о том, что «Ювентус» готов отпустить хорватского полузащитника Марко Пьяцу, который практически всегда находится в состоянии аренды. В частности, не так давно он играл в Генуе в составе «Дженоа» - в сезоне 2020/2021 он забил три гола по ходу сезона.

Теперь Пьяцой интересуется другой клуб из Генуи - «Сампдория». Дорианцы закончили прошлый чемпионат на 15-й строчке в турнирной таблице, спасли свое место в Серии А и ищут пути усиления состава.

Как уточняет ITASportPress, контракт уже практически подписан - официальное объявление будет сделано со дня на день.

В первом туре нового сезона «Сампдория» примет дома «Аталанту», это случится 13 августа.