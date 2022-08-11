Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о том, что его клиент перешёл в «Торино».

«Миранчук подписал контракт с «Торино». Сделка по аренде завершена», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Напомним, 26-летний российский полузащитник перебрался в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году. За это время он принял участие в 56 встречах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет семь результативных передач во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Миранчук перейдет в «Торино» на правах аренды с последующим правом выкупа.