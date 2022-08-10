Пополнение в составе «Сампдории» - итальянский клуб усилился венесуэльским игроком Теласко Сеговией. Доселе 19-летний полузащитник выступал в составе «Депортиво Лара». В «Сампдории» он будет набираться практики во второй команде, но по ходу сезона его начнут привлекать в матчам основы - во всяком случае, у руководства такие планы на него. Контракт с Сеговией заключен до 2026 года.

Сезон в итальянской Серии А начнется уже 13 августа, и в первом туре «Сампдория» примет в домашних условиях «Аталанту». В прошлом сезоне клуб из Генуи занял пятнадцатое место в итоговой таблице чемпионата.