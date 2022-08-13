Агент Миранчука: С «Торино» гибкий контракт, который устраивает всех

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал возможный выкуп игрока клубом «Торино».

«Не могу раскрывать. Есть право, если захотят, выкупят. Довольно гибкий контракт, который устраивает всех», — передает слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Агент рассказал о том, что слышал о сумме выкупа Миранчука, которая может составить 12 миллионов евро, сейчас «Торино» еще какие-то деньги заплатил «Аталанте» за аренду полузащитника.

Напомним, 26-летний футболист перешел в «Торино» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с возможным выкупом.