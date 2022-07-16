Экдаль разменял «Сампдорию» на «Специю»

Шведский полузащитник Альбин Экдаль, недавно сыгравший свадьбу, сделал еще одно важное дело - сменил клуб. Отныне он является игроком «Специи», подписав двухлетнее соглашение с клубом, сообщает derbyderbyderby.it.

Информация об этом появилась на официальном сайте «Специи», в то время как фанаты «Сампдории» не скрывают своего удивления - переговоры прошли в полной тайне, что не совсем характерно для таких случаев. В «Сампе» Экдаль давно считался своим - он выступал за клуб с 2018 года.

В прошлом сезоне итальянского чемпионата «Специя» заняла шестнадцатое место, в то время как «Сампдория» расположилась строчкой выше - на пятнадцатом месте.