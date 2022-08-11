Трабукки не считает, что переход Миранчука в «Аталанту» был ошибкой

Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что приход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» не был ошибкой.

«Не думаю, что трансфер Миранчука в «Аталанту» был ошибкой. Он вырос во всех аспектах игры благодаря работе с тренером Гасперини», — цитирует Трабукки «РБ Спорт».

Агент заявил, что без сомнений считает Миранчука хорошим футболистом, он повысил свой уровень в «Аталанте», а результаты проделанной работы можно будет увидеть в «Торино».

26-летний Миранчук пополнил состав «Торино» на правах аренды, у клуба будет возможность выкупить игрока у «Аталанты» после окончания арендного соглашения.