Английский «Брентфорд» интересуется Дамсгором

Датский полузащитник Миккель Дамсгор может сменить клуб после двух лет выступлений в «Сампдории». Его приглашает английский «Брентфорд», который готов выложить за него 11 миллионов евро, плюс еще семь в том случае, если Дамсгор сыграет определенное количество матчей в сезоне, сообщает ITASportPress.

Уточнение это не лишнее, потому что в прошлом сезоне Дамсгор на поле практически не появлялся из-за тяжелой травмы. В общей сложности за два года он сыграл 49 матчей в составе итальянского клуба, забив два мяча.

Сезон в итальянской Серии А начнется уже 13 августа, и в первом туре «Сампдория» примет в домашних условиях «Аталанту». В прошлом сезоне клуб из Генуи занял пятнадцатое место в итоговой таблице чемпионата.