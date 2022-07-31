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Чемпионат Италии. Серия А

Английский «Брентфорд» интересуется Дамсгором

31 Июля 2022 • 18:57 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
3.95 3.75 1.88
13.08 19:30

Датский полузащитник Миккель Дамсгор может сменить клуб после двух лет выступлений в «Сампдории». Его приглашает английский «Брентфорд», который готов выложить за него 11 миллионов евро, плюс еще семь в том случае, если Дамсгор сыграет определенное количество матчей в сезоне, сообщает ITASportPress.

Уточнение это не лишнее, потому что в прошлом сезоне Дамсгор на поле практически не появлялся из-за тяжелой травмы. В общей сложности за два года он сыграл 49 матчей в составе итальянского клуба, забив два мяча.

Сезон в итальянской Серии А начнется уже 13 августа, и в первом туре «Сампдория» примет в домашних условиях «Аталанту». В прошлом сезоне клуб из Генуи занял пятнадцатое место в итоговой таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Брентфорд Миккель Дамсгор Трансферы футбола - лето 2022
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САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
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