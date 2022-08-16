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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Клуб стал кладбищем для игроков»

 
16 Августа 2022 • 10:12 Комментировать (2)
Брентфорд
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий экспертом на британском телевидении, раскритиковал «красных дьяволов» после провального старта сезона в АПЛ.

«Проблема «МЮ» в том, что клуб отказался от своей стратегии, часто менял наставников и полностью доверял им в подборе игроков. За последние десять лет они потратили более миллиарда евро на трансферы, большая часть из которых была провальной. Просто ужас. Этот клуб стал кладбищем игроков. Футболисты все чаще задумываются, а стоит ли им переезжать на «Олд Траффорд», - передает слова Невилла таблоид Mirror.

В стартовых двух турах манкунианцы проиграли «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4) и занимают последнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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Комментарии (2)
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Alex1972
16 Августа 2022 в 11:37
Просто заведующий на кладбище хороший... Хе-хе...💅🏻💄
PoliticExpert
16 Августа 2022 в 10:42
А все говорили шта Реал кладбище талантов)))
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