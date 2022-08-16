Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Клуб стал кладбищем для игроков»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий экспертом на британском телевидении, раскритиковал «красных дьяволов» после провального старта сезона в АПЛ.

«Проблема «МЮ» в том, что клуб отказался от своей стратегии, часто менял наставников и полностью доверял им в подборе игроков. За последние десять лет они потратили более миллиарда евро на трансферы, большая часть из которых была провальной. Просто ужас. Этот клуб стал кладбищем игроков. Футболисты все чаще задумываются, а стоит ли им переезжать на «Олд Траффорд», - передает слова Невилла таблоид Mirror.

В стартовых двух турах манкунианцы проиграли «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4) и занимают последнее место в таблице.