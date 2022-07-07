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«Аякс» не устроило предложение «МЮ» по Антони

07 Июля 2022 • 10:50 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 17:00

Нападающий «Аякса» Антони может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.

По информации источника, руководство английского клуба предложило за 22-летнего бразильца 60 миллионов евро. Однако «Аякс» хочет заработать на продаже своего футболиста порядка 80 миллионов. Сам Антони намерен продолжить карьеру в Англии.

В минувшем сезоне Антони провёл за «Аякс» 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Контракт игрока сборной Бразилии с амстердамским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 35 миллионов евро.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Антонио Кассано
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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