Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кошмар в селекции «Манчестер Юнайтед»: Что творит тен Хаг в команде

08 Июля 2022 • 08:27 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 17:00

Приглашение Эрика тен Хага воодушевило болельщиков «Манчестер Юнайтед», они надеются на прогресс команды в следующем сезоне. Однако пока клуб проваливает селекцию, что может поставить крест на ожиданиях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

«Манчестер Юнайтед» проваливает подготовку к новому сезону. Клуб позвал Эрика тен Хага, но всем было очевидно, что без изменения состава смысла это не имеет. Дело не в том, что у «МЮ» слабые игроки, очевидно, что Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд просто не показывали свой уровень в прошлом сезоне. Тем не менее под модель тен Хага нужно было усиление. Однако к середине лета селекция «красных дьяволов» пока полностью провалена, и нужны очень серьёзные усилия, чтобы это исправить.

«МЮ», очевидно, был нужен центральный нападающий. Кавани уже ушёл, на одном Роналду, который тоже хочет сменить клуб, в любом случае сезон не пройти. Однако решения этой проблемы нет. После того как «Манчестер Сити» подписал Эрлинга Холанна, а «Ливерпуль» перехватил у «манкунианцев» Дарвина Нуньеса, нападающие, которые могли бы рассматриваться как претенденты в лонг-лист «красных дьяволов», закончились. «Тоттенхэм» успел приобрести Ришарлисона, «Арсенал» взял Габриэля Жезуса. «МЮ» же всё чего-то выжидает и рискует просто остаться без толкового форварда.

С другой стороны, это не выглядит удивительным, потому что у клуба, кажется, отсутствует скаутский отдел как таковой. По данным медиа, «МЮ» интересуется только теми футболистами, которых так или иначе знает тен Хаг. На «Олд Траффорд» сватают футболистов «Аякса» Юрриена Тибмера, Лисандро Мартинеса и Антони, а также бывшего футболиста амстердамцев Френки де Йонга. Ещё «красные дьяволы» собираются подписать Кристиана Эриксена, у которого также есть в прошлом «Аякс». Пока «МЮ» подписал лишь одного игрока – Тирелла Маласию, который раньше тоже выступал в Голландии. Латераль перспективный, но не в его пользу играет то, что англичане за него конкурировали всего лишь с «Лионом». Другие топ-клубы на голландца не претендовали.

Основная проблема селекции «МЮ» прошлых лет заключалась в том, что клуб активно менял тренеров и делал приобретения под них. Так как все наставники исповедовали разный стиль, то всё это привело к раздутому составу, где футболисты просто не подходят друг другу под какую-то единую концепцию. То был ван Галь с его попытками играть в три центральных защитника, то Моуринью с его «автобусом», то Сульшер с непонятно чем, то Рангник с попытками прессинга.

Если селекция «МЮ» действительно будет заточена под желания тен Хага позвать тех, кто ему известен, это чревато многими рисками. На «Олд Траффорд» голландца позвали за идеи, но едва ли ему обещали перевести «Аякс» в Премьер-лигу. Может, и звучит грубо, но это прямо дилемма о том, можно ли из человека вывести деревню. Тен Хага позвали в большой клуб, а на выходе мы пока видим, что он до сих пор ощущает себя на уровне «Аякса». Если клуб пойдёт на поводу, соберёт ему мини-копию амстердамцев, а наставник провалится, то его преемнику придётся разбираться с этой непонятной сборной.

У «МЮ» хватает кадровых проблем, и клуб должен прислушиваться к тренеру, но не должен ему потакать абсолютно во всём. «Красные дьяволы» должны максимально быстро укрепить состав. Предстоящий сезон будет очень насыщенным, и не будет времени сыгрываться по ходу. Если «МЮ» хочет результата, то должен дать тренеру стоящих игроков и очень быстро. Иначе в следующем сезоне даже борьба за попадание в Лигу Европы может стать просто мечтой.

Роман Андреев

Чего ждёт от «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне?
Первое место Зону Лиги чемпионов Зону еврокубков Уже ничего
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит предложение по трансферу Роналду
09:38 · Англия. Премьер-лига
Бёли подтвердил, что «Челси» достиг с «Барселоной» соглашения по одному трансферу
09:33 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» дал совет Роналду
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовит предложение по трансферу защитника «Аталанты»
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется Клюйвертом
09:05 · Англия. Премьер-лига
Асенсио ведёт переговоры с «Ньюкаслом»
09:01 · Англия. Премьер-лига
Фонте выбрал идеальный клуб для Роналду
08:43 · Англия. Премьер-лига
Итальянский клуб хочет подписать Кавани
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к трансферу игрока «Манчестер Сити»
07:45 · Англия. Премьер-лига
«Лос-Анджелес Гэлакси» отказался подписывать Лингарда
07:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к трансферу Лено
00:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть Бробби в составе «Манчестер Юнайтед» 1
07 Июля
23:33 · Англия. Премьер-лига
Флинн Даунс пополнил ряды «Вест Хэма» официально
23:06 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш будет носить футболку с номером 8 в новом сезоне
22:19 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта в ближайшие часы станет игроком «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем