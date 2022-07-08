Кошмар в селекции «Манчестер Юнайтед»: Что творит тен Хаг в команде

Приглашение Эрика тен Хага воодушевило болельщиков «Манчестер Юнайтед», они надеются на прогресс команды в следующем сезоне. Однако пока клуб проваливает селекцию, что может поставить крест на ожиданиях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

«Манчестер Юнайтед» проваливает подготовку к новому сезону. Клуб позвал Эрика тен Хага, но всем было очевидно, что без изменения состава смысла это не имеет. Дело не в том, что у «МЮ» слабые игроки, очевидно, что Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд просто не показывали свой уровень в прошлом сезоне. Тем не менее под модель тен Хага нужно было усиление. Однако к середине лета селекция «красных дьяволов» пока полностью провалена, и нужны очень серьёзные усилия, чтобы это исправить.

«МЮ», очевидно, был нужен центральный нападающий. Кавани уже ушёл, на одном Роналду, который тоже хочет сменить клуб, в любом случае сезон не пройти. Однако решения этой проблемы нет. После того как «Манчестер Сити» подписал Эрлинга Холанна, а «Ливерпуль» перехватил у «манкунианцев» Дарвина Нуньеса, нападающие, которые могли бы рассматриваться как претенденты в лонг-лист «красных дьяволов», закончились. «Тоттенхэм» успел приобрести Ришарлисона, «Арсенал» взял Габриэля Жезуса. «МЮ» же всё чего-то выжидает и рискует просто остаться без толкового форварда.

С другой стороны, это не выглядит удивительным, потому что у клуба, кажется, отсутствует скаутский отдел как таковой. По данным медиа, «МЮ» интересуется только теми футболистами, которых так или иначе знает тен Хаг. На «Олд Траффорд» сватают футболистов «Аякса» Юрриена Тибмера, Лисандро Мартинеса и Антони, а также бывшего футболиста амстердамцев Френки де Йонга. Ещё «красные дьяволы» собираются подписать Кристиана Эриксена, у которого также есть в прошлом «Аякс». Пока «МЮ» подписал лишь одного игрока – Тирелла Маласию, который раньше тоже выступал в Голландии. Латераль перспективный, но не в его пользу играет то, что англичане за него конкурировали всего лишь с «Лионом». Другие топ-клубы на голландца не претендовали.

Основная проблема селекции «МЮ» прошлых лет заключалась в том, что клуб активно менял тренеров и делал приобретения под них. Так как все наставники исповедовали разный стиль, то всё это привело к раздутому составу, где футболисты просто не подходят друг другу под какую-то единую концепцию. То был ван Галь с его попытками играть в три центральных защитника, то Моуринью с его «автобусом», то Сульшер с непонятно чем, то Рангник с попытками прессинга.

Если селекция «МЮ» действительно будет заточена под желания тен Хага позвать тех, кто ему известен, это чревато многими рисками. На «Олд Траффорд» голландца позвали за идеи, но едва ли ему обещали перевести «Аякс» в Премьер-лигу. Может, и звучит грубо, но это прямо дилемма о том, можно ли из человека вывести деревню. Тен Хага позвали в большой клуб, а на выходе мы пока видим, что он до сих пор ощущает себя на уровне «Аякса». Если клуб пойдёт на поводу, соберёт ему мини-копию амстердамцев, а наставник провалится, то его преемнику придётся разбираться с этой непонятной сборной.

У «МЮ» хватает кадровых проблем, и клуб должен прислушиваться к тренеру, но не должен ему потакать абсолютно во всём. «Красные дьяволы» должны максимально быстро укрепить состав. Предстоящий сезон будет очень насыщенным, и не будет времени сыгрываться по ходу. Если «МЮ» хочет результата, то должен дать тренеру стоящих игроков и очень быстро. Иначе в следующем сезоне даже борьба за попадание в Лигу Европы может стать просто мечтой.

Роман Андреев