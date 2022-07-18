Симеоне нравится Роналду

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает журналист Ману Сайнс.

По информации источника, аргентинский специалист видит в переходе 37 португальца сделку аналогичную трансферу уругвайского нападающего Луиса Суареса из «Барселоны» осенью 2020 года, но ещё с большим влиянием как в спортивном, так и в коммерческом аспектах.

Ранее сообщалось, что Роналду уже обсудил свой возможный переход с главным тренером «матрасников».

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе манкунианцев 37 матчей, забив 24 гола и отдав три результативные передачи. Его контракт с «красными дьяволами» истекает летом следующего года.