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Петржела уверен, что «Зенит» мог бы побороться за подписание Роналду

10 Августа 2022 • 21:57 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.53 4.50 5.60
13.08 17:00

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что санкт-петербургский клуб мог бы попытаться подписать Криштиану Роналду.

«Роналду же нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов. Так «Зенит» играл бы там, если бы УЕФА не отстранил российские клубы», — заявил ПетржелаSport 24.

Эксперт уверен, что у «Зенита» хватило бы денежных средств для содержания звездного форварда, если бы не санкции, то они бы поборолись за подписание Роналду.

Действующий трудовой договор 37-летнего португальца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2023 года. Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что игрок не продается, но слухи о его возможном уходе все равно не утихают.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Властимил Петржела
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