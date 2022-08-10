Петржела уверен, что «Зенит» мог бы побороться за подписание Роналду

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что санкт-петербургский клуб мог бы попытаться подписать Криштиану Роналду.

«Роналду же нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов. Так «Зенит» играл бы там, если бы УЕФА не отстранил российские клубы», — заявил ПетржелаSport 24.

Эксперт уверен, что у «Зенита» хватило бы денежных средств для содержания звездного форварда, если бы не санкции, то они бы поборолись за подписание Роналду.

Действующий трудовой договор 37-летнего португальца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2023 года. Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что игрок не продается, но слухи о его возможном уходе все равно не утихают.