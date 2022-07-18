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Фаулер вступился за Роналду: «Он вправе требовать большего»

18 Июля 2022 • 23:29 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Известный в прошлом нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер считает справедливыми упреки, которые часто выражает португальский нападающий Криштиану Роналду в адрес «Манчестер Юнайтед».

Португалец подумывает об уходе из клуба, хотя в «МЮ», похоже, все же хотели бы продолжить сотрудничество с ним. Фаулер встал на сторону Роналду в этой ситуации.

- Критика Роналду несправедлива. Когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед», то команда закончила сезон второй и Роналду понимал, что с его голами можно добиться еще большего. Он свое слово сдержал, забив 24 гола, а команда провалилась. Он свою работу делает исправно, он забивает. А его одноклубники разочаровывают, - цитирует слова Фаулера ilposticipo.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Робби Фаулер
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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