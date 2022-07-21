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Сын Криштиану Роналду надел футболку «Реала»

21 Июля 2022 • 02:37 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Когда речь идет о Криштиану Роналду, журналисты ловят любой намек, который может подсказать им дальнейшее рабочее направление португальского суперфорварда. Как сообщает испанское издание Marca, в этот раз интрига связана с сыном Роналду, Матео, а также его гражданской супругой Джорджиной Родригес.

Она появилась на людях в родной Аргентине, в Розалио, и тамошние журналисты тут же обратили внимание на наряд Матео - он облачился в футболку «Реала» с семеркой на спине, то есть футболку Роналду. Намек ли это или нет, раздумывайте сами.

Напомним, что Роналду отыграл в «Реале» даже не семь, а все девять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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