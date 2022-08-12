Почему нынешний сезон будет решающим для будущего Рэшфорда в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» может лишиться игрока группы атаки, и речь не о Криштиану Роналду. Маркус Рэшфорд раздумывает над своим будущим. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ситуацией.

«Манчестер Юнайтед» исторически с особым вниманием относится к своим воспитанникам. Пару лет назад поклонники клуба уже предвкушали, какая атака вскоре будет состоять у команды. Однако этим мечтам, вероятно, не суждено сбыться. Мейсон Гринвуд, в отличие от друга Фила Фодена, стал героем не на футбольном поле, а в судебных сводках. Пока один становился лидером «Манчестер Сити» и коллекционировал трофеи, воспитанник «красных дьяволов» попадал в скандалы, а сейчас уже полгода отстранен от тренировок из-за домашнего насилия в отношении подруги.

Последние полгода была надежда, что хоть Маркус Рэшфорд оправдает надежды. Он в последние сезоны действовал не так ярко, но верилось, что под руководством Эрика тен Хага англичанин сможет наконец-то добиться прогресса. Однако сейчас есть реальный риск, что Рэшфорд если и реализует свой потенциал, то не на «Олд Траффорд».

Контракт вингера завершается будущим летом, и пока стороны далеки от его продления. Правда, «Манчестер Юнайтед» может продлить соглашение ещё на год, что пока не делает ситуацию критической. Тем не менее, по данным прессы, Рэшфорд готов рассмотреть иные варианты. Ещё весной сообщалось, что за ситуацией с игроком следит «Бавария», а после ухода Роберта Левандовски интерес должен был усилиться. Теперь же стало известно, что представители форварда обсудили вариант продолжения карьеры в «ПСЖ».

Пока, правда, вроде Рэшфорд готов остаться в родном клубе. Да и не будет «МЮ» сейчас продавать своего футболиста – в атаке и так хватает проблем, чтобы терять ещё одного футболиста. Тем не менее понятно, что предстоящий сезон может стать решающим в отношениях клуба и игрока. Следующим летом до конца контракта Рэшфорда уже будет всего год, а это реальный риск потерять вингера бесплатно летом 2024-го.

Конечно, «МЮ» захочет продлить контракт с воспитанником, но важно и желание самого футболиста. Причём вопрос вряд ли будет в деньгах, с этим у клуба проблем нет. Просто Рэшфорд уже не юн, в октябре он как-то незаметно доберётся до отметки в 25 лет. К этому возрасту в его коллекции Кубок, Суперкубок и Кубок лиги в Англии да победа в Лиге Европы. Этого маловато для амбициозного футболиста. Конечно, на другой чаше весов есть возможность играть за родной клуб всю карьеру, стать его легендой. Однако желание побеждать нормально для профессионального футболиста.

Пока что перспективы «МЮ» не очень понятны. Клуб позвал Эрика тен Хага, чтобы наконец-то вернуться на топ-уровень, но пока реальных подвижек нет. Дело вовсе не в поражении в стартовом туре от «Брайтона». Менеджмент клуба заваливает комплектование команды. Новый тренер просил подписать Дарвина Нуньеса и Френки де Йонга, но первый оказался в «Ливерпуле», а где будет второй – пока неясно. Сезон стартовал, но и никого взамен «МЮ» тоже не приобрёл. Требовать же от тен Хага чудес с нынешним составом, которому, очевидно, нужно усиление, – утопия.

Если в этом сезоне не случится какого-то резкого прогресса в игре и результатах «МЮ», то следующим летом Маркус Рэшфорд действительно может задуматься о смене клуба, чтобы иметь возможность побеждать. Или хотя бы играть в Лиге чемпионов, где у него пока всего 29 матчей, что не так уж и много.

С другой стороны, возможно, в этом сезоне многое будет зависеть от самого Рэшфорда. Тен Хаг рассчитывает на игрока, так что англичанин будет получать время на поле. С доверием голландца Рэшфорд вновь может провести яркий сезон, как было 3 года назад. Однако для «МЮ» важно, чтобы в этом случае партнёры поддержали воспитанника клуба.

Роман Андреев