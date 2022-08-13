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Гуллит считает, что Роналду пожалел о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

13 Августа 2022 • 14:39 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 2.00
Через 4 ч. 24 мин.

Бывший игрок «Челси» Рууд Гуллит считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сожалеет о своём возвращении в клуб.

Гуллит сказал Mundo Deportivo, что Роналду хоть и не говорит об этом, но он  сожалеет о возвращении в «МЮ». Португалец перешел туда из-за своих теплых воспоминаний о прошлом, надеясь, что все будет лучше, но у него еще есть цель доказать все хейтерам, добавил экс-игрок.

37-летний Роналду перебрался в стан «красных дьяволов» из «Ювентуса» в конце прошлого лета, подписав трудовой договор с клубом до 2023 года.

В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2), в следующем матче «МЮ» встретится с «Брентфордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рууд Гуллит
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13.08  17:00 Саутгемптон ... Лидс 2.17 3.50 3.40
13.08  17:00 Арсенал ... Лестер 1.63 4.20 5.40
13.08  19:30 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 3.95 3.60 1.97
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.60 1.85
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