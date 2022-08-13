Гуллит считает, что Роналду пожалел о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Челси» Рууд Гуллит считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сожалеет о своём возвращении в клуб.

Гуллит сказал Mundo Deportivo, что Роналду хоть и не говорит об этом, но он сожалеет о возвращении в «МЮ». Португалец перешел туда из-за своих теплых воспоминаний о прошлом, надеясь, что все будет лучше, но у него еще есть цель доказать все хейтерам, добавил экс-игрок.

37-летний Роналду перебрался в стан «красных дьяволов» из «Ювентуса» в конце прошлого лета, подписав трудовой договор с клубом до 2023 года.

В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2), в следующем матче «МЮ» встретится с «Брентфордом».