Окружение тен Хага в бешенстве от работы «МЮ» на трансферном рынке

Агент и близкое окружение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага крайне недовольны трансферной политикой руководства «красных дьяволов». Об этом сообщается на страницах таблоида The Mirror.

Агент голландского специалиста считает, что его клиент брошен на произвол судьбы из-за пассивности на трансферном рынке. Тен Хагу было обещано оформить минимум пять трансферов, однако пока клуб подписал только трех новичков: Лисандро Мартинеса, Тирелла Маласиа и Кристиана Эриксена.

«МЮ» провально стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Команда потерпела два поражения с разницей мячей 1:6.