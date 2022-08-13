Наставник «Брентфорда»: «Мы были хороши»

«Брентфорд» одержал победу с разгромным счетом 4:0 над «Манчестер Юнайтед» во втором туре английского чемпионата, и наставник клуба Томас Франк доволен итогами матча. Он прокомментировал выступление своих подопечных.

- Горжусь такой игрой. Такая победа наверняка станет легендой клуба, ведь мы обыграли один из лучших коллективов в мире. Это сумасшествие, что-то невероятное. Мы были очень хороши сегодня, хотя и не на 4:0, - цитирует Франка BBC Sport.

В третьем туре английской Премьер-лиги «Брентфорду» предстоит сразиться на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом», эта игра пройдет 20 августа.