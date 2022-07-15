Рэшфорд назвал два клуба, которые откровенно недолюбливает

Признание нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда могло порадовать болельщиков «красных дьяволов».

На вопрос о ненависти к определённым клубам 24-летний англичанин ответил: «Ливерпуль». Да, я определённо не люблю «Ливерпуль». Можно также назвать «Манчестер Сити», но у «Ливерпуля» более богатая история, поэтому отношение к данным клубам несколько отличается», – заявил Рэшфорд в интервью одному из клубных изданий «Манчестер Юнайтед».

Маркус Рэшфорд – воспитанник «красных дьяволов». За шесть с половиной лет в составе первой команды он провёл более трёхсот матчей во всех турнирах, отметившись 93 забитыми мячами.