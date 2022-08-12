Роналду номинирован на «Золотой мяч»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в число номинантов на самую престижную индивидуальную награду.

37-летний португалец назван в числе тридцати номинантов, о чём официально сообщил France Football. Полный список претендентов будет обнародован позднее.

Вручение «Золотого мяча» состоится 17 октября 2022 года. Награда будет вручаться за достижения в течение прошлого сезона, а не за календарный год, как это было ранее.

На данный момент Роналду – единственный представитель «Манчестер Юнайтед», названный в числе номинантов. В прошедшем сезоне форвард отметился 24 голами в 37 поединках за «красных дьяволов».