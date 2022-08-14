Тен Хаг – о поражении 0:4: «Это действительно адская работа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после крупного поражения своей команды от «Брентфорда» - 0:4.

«Судьбу матча решили индивидуальные ошибки. У вас может быть хороший план, но с такими ошибками этот план можно выбросить в мусорное ведро. Думаю, результат не имеет ничего общего с тактическими аспектами.

Я называл работу в «Манчестер Юнайтед» адской? Я так думаю до сих пор. Сегодня было подтверждение того, что это действительно адская работа», - слова тен Хага приводит портал 90min.

«Манчестер Юнайтед» проиграл два стартовых матча Премьер-лиги с общим счётом 1:6.