Тен Хаг рассказал, способен ли де Хеа заиграть в его системе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о перспективах голкипера Давида де Хеа в его команде.

Испанец стал одним из виновников разгромного поражения «Юнайтед» от «Брентфорда» (0:4). Сам де Хеа полностью признал свои ошибки, заявив, что они стоили команде трёх очков.

На индивидуальные оплошности открыто указывал и тен Хаг, при этом голландец пока продолжает верить в голкипера: «Я убеждён в том, что де Хеа способен проявлять себя в моей игровой системе. Он доказывал это на тренировках», – ответил в интервью тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» начал новый сезон АПЛ с двух поражений в двух стартовых турах. Команда пропустила шесть голов, забив только один.