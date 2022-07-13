Владелец «Челси» хочет видеть в клубе Роналду, но Тухель не одобряет трансфер

В «Челси» нет единого мнения по поводу вероятного подписания Криштиану Роналду.

Португалец хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», а его услуги уже были предложены ряду европейских грандов, в числе которых оказался и «Челси». В настоящий момент Роналду не достиг договорённости ни с одним из клубов, однако владелец «Челси» Тодд Бёли хотел бы усилить состав команды 37-летней суперзвездой, сообщают испанские СМИ. При этом наставник «синих» Томас Тухель не уверен в том, что трансфер положительно скажется на перспективах команды, поэтому не одобряет сделку.

Соглашение Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает следующим летом.