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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг рассказал о панике в «МЮ» после неудачного старта

13 Августа 2022 • 07:06 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 2.00
Через 12 ч. 1 мин.

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался относительно реакции своих подопечных на поражение в стартовом туре Премьер-лиги от «Брентфорда». Манкунианцы уступили на своем поле со счетом 1:2

«Мы должны быть нацелены на трофей, но не показали хорошего выступления в первом туре. Была ли паника? Я бы сильно беспокоился, если бы ее не было. Команда обязана побеждать в таких матчах – это обязательное требование. Нам нужно начать действовать», - передает слова голландского тренера клубная пресс-служба.

В рамках второго тура чемпионата Англии «красные дьяволы» на выезде встретятся с «Брентфордом». Матч состоится 13 августа, начало – 19:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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13.08  19:30 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 3.95 3.60 1.97
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