Тен Хаг рассказал о панике в «МЮ» после неудачного старта

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался относительно реакции своих подопечных на поражение в стартовом туре Премьер-лиги от «Брентфорда». Манкунианцы уступили на своем поле со счетом 1:2

«Мы должны быть нацелены на трофей, но не показали хорошего выступления в первом туре. Была ли паника? Я бы сильно беспокоился, если бы ее не было. Команда обязана побеждать в таких матчах – это обязательное требование. Нам нужно начать действовать», - передает слова голландского тренера клубная пресс-служба.

В рамках второго тура чемпионата Англии «красные дьяволы» на выезде встретятся с «Брентфордом». Матч состоится 13 августа, начало – 19:30 мск.