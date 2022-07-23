Наставник сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о том, когда нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду будет готов завершить игровую карьеру.

По мнению Сантуша, форвард сможет выступать до 40 лет.

«В какой-то момент он почувствует, что его состояние уже не то. Он завершит карьеру, если поймёт, что уже не может быть прежним Роналду», — приводит слова Сантуша TIVI24.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провёл в составе манкунианцев 37 матче, забив 24 гола и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что португальский форвард не поехал вместе со своей командой в предсезонное турне и близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».