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Наставник сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру

23 Июля 2022 • 11:23 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о том, когда нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду будет готов завершить игровую карьеру.  

По мнению Сантуша, форвард сможет выступать до 40 лет.

«В какой-то момент он почувствует, что его состояние уже не то. Он завершит карьеру, если поймёт, что уже не может быть прежним Роналду», — приводит слова Сантуша TIVI24.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провёл в составе манкунианцев 37 матче, забив 24 гола и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что португальский форвард не поехал вместе со своей командой в предсезонное турне и близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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