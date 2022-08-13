Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» нуждается в новых игроках»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о необходимости усилить состав до закрытия трансферного окна.

Специалиста спросили о трансферах после поражения «Юнайтед» от «Брентфорда» со счётом 0:4.

«Да, нам нужны новые качественные подписания. Мы постараемся убедить некоторых игроков присоединиться к нам», – сказал тен Хаг.

Главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» считается полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, который, впрочем, не горит желанием переходить в команду. Эрик тен Хаг также хочет видеть в своём коллективе нового форварда, найти которого пока не удалось.