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Руни рассказал, как Депай сходил с ума в «Манчестер Юнайтед»

10 Августа 2022 • 02:32 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.75 3.55 1.97
13.08 19:30

В 2015 году Мемфис Депай считался главной надеждой голландского футбола, и его купил за тридцать миллионов евро «Манчестер Юнайтед». Однако там Депай не заиграл, причем он совершал такие ошибки, что в итоге тогдашний наставник клуба Луи ван Галь сослал Депая во вторую команду. Как вспоминает Уэйн Руни, еще выступавший тогда за «Манчестер Юнайтед», он решил дать совет Депаю.

- Послушай, - сказал тогда ему Руни, - вторая команда - это совсем другая атмосфера, веди себя там скромнее, не надо являться на матч в самой дорогой одежде и на самой дорогой машине.

Но Депай не был бы Депаем, если бы послушался этого совета...

- Знаете что он сделал? Приехал на матч второй команды в дорогущем кожаном костюме и за рулем Роллс-Ройса. И тогда я понял, что с этим парнем что-то не так, - цитирует Руни Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Мемфис Депай
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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