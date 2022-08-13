Роналду во второй раз в карьере потерпел два поражения с разницей в 4 гола за один календарный год

Криштиану Роналду проводит не лучший этап в карьере после возвращения в «Манчестер Юнайтед» с командной точки зрения.

Будучи игроком мадридского «Реала», португалец дважды в течение 2015 года проиграл со счётом 0:4 – «Барселоне» и мадридскому «Атлетико». С тех пор подобного не повторялось, пока форвард не вернулся в «Манчестер Юнайтед». В дебютном сезоне второго прихода в Англию Роналду вместе с командой потерпел поражения со счётом 0:5 (от «Ливерпуля» в 2021) и 0:4 (от «Брайтона» в 2022), а уже в начале текущей кампании был сокрушён «Брентфордом» (0:4). Таким образом, лишь во второй раз за всю свою карьеру обладатель пяти «Золотых мячей» дважды за один календарный год проиграл со счётом 0:4.