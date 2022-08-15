«Манчестер Юнайтед» не отпустит Роналду

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на информацию о возможном расставании с 37-летним португальским центрфорвардом Криштиану Роналду.

Как сообщает Sky Sports, позиция «красных дьяволов» не изменилась – клуб не собирается продавать бомбардира этим летом. При этом сам КриРо хотел бы сменить команду. Нападающему интересно сыграть в Лиге чемпионов, а манкунианцы из-за неудачного прошлого сезона попали лишь в Лигу Европы.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Роналду со стороны «Атлетико» и «Челси».

«МЮ» провально начал сезон-2022/2023. Подопечные Эрика тен Хага потерпели два подряд поражения с общей разницей мячей 1:6.

Звёздный форвард может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»