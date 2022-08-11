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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» ищет физически сильного нападающего, один из кандидатов – форвард из Бундеслиги

11 Августа 2022 • 13:02 Комментировать
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Штуттгарт
2.25 3.65 3.05
13.08 16:30
«Манчестер Юнайтед» хотел бы добавить в состав нападающего силового плана, который своими характеристиками отличался бы от Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. По информации от The Times, одним из кандидатов является Саша Калайджич из «Штуттгарта».

Австриец привлекает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, который уверен, что нападающий сможет усилить атакующую линию «красных дьяволов».

Ранее Калайджич также был интересен лондонскому «Челси». Прошлым летом «синие» всерьёз рассматривали кандидатуру австрийца, но после не самого результативного прошлого сезона с 6 голами в Бундеслиге, клуб охладил свой интерес.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Саша Калайджич
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