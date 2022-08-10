«Бавария» требует 20 млн евро за одного из своих форвардов

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее может быть продан за 20 млн евро до закрытия трансферного окна.

21-летний голландец был выставлен на трансфер, поскольку не значится в планах наставника мюнхенцев Юлиана Нагельсманна. В подписании Зиркзее заинтересован «Штуттгарт», который, впрочем, пока не готов удовлетворить требование «Баварии» – 20 млн евро и процент от перепродажи, сообщает Sky Sport News. Переговоры продолжаются, и сам игрок не против перехода.

Джозуа Зиркзее отметился 18 голами и 13 результативными передачами, выступая на правах аренды за бельгийский «Андерлехт» в прошедшей кампании.