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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» требует 20 млн евро за одного из своих форвардов

10 Августа 2022 • 21:35 Комментировать
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Штуттгарт
2.25 3.60 3.00
13.08 16:30

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее может быть продан за 20 млн евро до закрытия трансферного окна.

21-летний голландец был выставлен на трансфер, поскольку не значится в планах наставника мюнхенцев Юлиана Нагельсманна. В подписании Зиркзее заинтересован «Штуттгарт», который, впрочем, пока не готов удовлетворить требование «Баварии» – 20 млн евро и процент от перепродажи, сообщает Sky Sport News. Переговоры продолжаются, и сам игрок не против перехода.

Джозуа Зиркзее отметился 18 голами и 13 результативными передачами, выступая на правах аренды за бельгийский «Андерлехт» в прошедшей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штуттгарт Джошуа Зиркзее Трансферы футбола - лето 2022
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