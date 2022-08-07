Брат Арнаутовича: «У Марко есть предложение от именитого клуба»

Агент и брат Марко Арнаутовича подтвердил интерес к нападающему «Болоньи».

«Это правда, у него действительно есть предложение от именитого клуба», – ответил Даниэль Арнаутович на вопрос о возможном переходе своего брата в «Манчестер Юнайтед». – Я связался с «Болоньей», чтобы узнать, возможно ли это устроить».

«Манчестер Юнайтед» считается главным претендентом на 33-летнего австрийца, который планирует сменить клуб. По информации Фабрицио Романо, «Болонья» отклонила предложение «красных дьяволов» на сумму в 9-10 млн евро. Итальянский клуб оценивает своего ключевого игрока примерно в 15 млн евро. Интерес к форварду также проявляет «Ювентус».