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Брат Арнаутовича: «У Марко есть предложение от именитого клуба»

07 Августа 2022 • 23:52 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Агент и брат Марко Арнаутовича подтвердил интерес к нападающему «Болоньи».

«Это правда, у него действительно есть предложение от именитого клуба», – ответил Даниэль Арнаутович на вопрос о возможном переходе своего брата в «Манчестер Юнайтед». – Я связался с «Болоньей», чтобы узнать, возможно ли это устроить».

«Манчестер Юнайтед» считается главным претендентом на 33-летнего австрийца, который планирует сменить клуб. По информации Фабрицио Романо, «Болонья» отклонила предложение «красных дьяволов» на сумму в 9-10 млн евро. Итальянский клуб оценивает своего ключевого игрока примерно в 15 млн евро. Интерес к форварду также проявляет «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Манчестер Юнайтед Марко Арнаутович Трансферы футбола - лето 2022
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