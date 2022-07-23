«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за Депая

Голландский нападающий Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу, им активно интересуется несколько клубов, в частности, «Ньюкасл». Депая мягко выпроваживают из «Барселоны», даже его девятый номер отдали Левандовски, и сейчас фаворит бывшего тренера «Барселоны» Рональда Кумана вынужден искать себе новый клуб.

В прошлом он уже выступал в английском чемпионате, но это было в составе «Манчестер Юнайтед». Любопытно, что нынешний тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг также заинтересован в услугах Депая, манкунианцы готовы выложить за него до 25 миллионов евро, сообщает испанское издание Diario Sport.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Испании «Барселона» сыграет дома 13 августа против «Райо Вальекано».