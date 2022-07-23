Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за Депая

23 Июля 2022 • 12:56 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Голландский нападающий Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу, им активно интересуется несколько клубов, в частности, «Ньюкасл». Депая мягко выпроваживают из «Барселоны», даже его девятый номер отдали Левандовски, и сейчас фаворит бывшего тренера «Барселоны» Рональда Кумана вынужден искать себе новый клуб.

В прошлом он уже выступал в английском чемпионате, но это было в составе «Манчестер Юнайтед». Любопытно, что нынешний тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг также заинтересован в услугах Депая, манкунианцы готовы выложить за него до 25 миллионов евро, сообщает испанское издание Diario Sport.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Испании «Барселона» сыграет дома 13 августа против «Райо Вальекано».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
13:14 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо рассказал, как убедил Кулибали перейти в «Челси»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Магуайра вновь освистали в товарищеской игре с «Астон Виллой»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за Депая
12:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Не терпится внедриться в систему «Манчестер Сити»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Броя вряд ли перейдёт в «Вест Хэм» после трансфера Скамакки, игрок может остаться в «Челси»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отказался продавать игрока в «Саутгемптон» за 20 миллионов евро
11:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Зинченко, Стерлинге и Жезуса: «Очень грустно, что они ушли»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Наставник сборной Португалии рассказал, когда Роналду завершит карьеру 1
11:12 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «Я получил глупую травму, но теперь все силы ко мне вернулись»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Ромеро: «Кунде переходит в «Барселону»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Эдегор оценил трансфер Зинченко в «Арсенал»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Санчо: «При тен Хаге мы становимся лучше»
10:14 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет сохранить Кукурелью, хотя «Манчестер Сити» может удовлетворить финансовые требования «чаек»
10:06 · Англия. Премьер-лига
Лингард выбрал номер, под которым будет выступать за «Ноттингем Форест»
10:06 · Англия. Премьер-лига
Марез – о матче с «Баварией»: «Нам предстоит сыграть с отличной командой»
Все новости
Рекомендуем