Роналду – лучший игрок «МЮ» в провальном матче против «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Брентфорда» со счётом 0:4, но Криштиану Роналду выделился на фоне своих партнёров.

Португальский форвард не помог «красным дьяволам» хотя бы однажды поразить чужие ворота, но получил наивысшую оценку от статистического портала SofaScore среди всех игроков команды – 7,2. Немного уступил португальцу Маркус Рэшфорд (7,1), а всем остальным не удалось преодолеть отметку в 7 баллов.

Именно Криштиану Роналду чаще всех среди представителей «Манчестер Юнайтед» бил по воротам (4) и попадал в створ (2). Кроме того, 37-летний нападающий проявил себя в подыгрыше (3 передачи под удар – лучший результат в команде).