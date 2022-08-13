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Роналду – лучший игрок «МЮ» в провальном матче против «Брентфорда»

13 Августа 2022 • 21:33 Комментировать (5)
Брентфорд
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Брентфорда» со счётом 0:4, но Криштиану Роналду выделился на фоне своих партнёров.

Португальский форвард не помог «красным дьяволам» хотя бы однажды поразить чужие ворота, но получил наивысшую оценку от статистического портала SofaScore среди всех игроков команды – 7,2. Немного уступил португальцу Маркус Рэшфорд (7,1), а всем остальным не удалось преодолеть отметку в 7 баллов.

Именно Криштиану Роналду чаще всех среди представителей «Манчестер Юнайтед» бил по воротам (4) и попадал в створ (2). Кроме того, 37-летний нападающий проявил себя в подыгрыше (3 передачи под удар – лучший результат в команде).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Брентфорд
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окончен Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.30 3.30 3.25
окончен Саутгемптон 2:2 Лидс
окончен Арсенал 4:2 Лестер 1.55 4.40 5.80
окончен Брентфорд 4:0 Манчестер Юнайтед 3.75 3.60 1.98
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