Между «Атлетико» и Роналду нет ничего серьёзного

Между мадридским «Атлетико» и нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нет ничего серьёзного, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб провёл переговоры с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешом, но более серьёзного ничего не предвещалось.

Ранее сообщалось, что Роналду убедил главного тренера «матрасников» Диего Симеоне в необходимости потенциального трансфера.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола и отдав три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца, чей контракт с манкунианцами истекает летом следующего года, в 30 миллионов евро.