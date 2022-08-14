Гари Невилл сравнил «Манчестер Юнайтед» с командой детей

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о крупном поражении манкунианцев от «Брентфорда» в матче второго тура Премьер-лиги.

«Это выглядело так, как будто команда взрослых мужчин играет против детей до девяти лет. Это матч меня совершенно не удивил. Я надеялся, что они сыграют лучше вдали от «Олд Траффорд», однако футболисты было запуганы. Соперник был великолепен, однако «Юнайтед» помог им в этом», - передает слова Гари таблоид Daily Mail.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» со счетом 0:4 и сейчас занимает последнее место в таблице АПЛ.