Тен Хаг вводит жёсткие правила в «Манчестер Юнайтед»

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг намерен в корне поменять ситуацию в клубе, а потому руководство решило выдать ему карт-бланш. Он уже предупредил игроков о том, что действовать будет только по принципам меритократии - кто заслуживает играть, тот и будет играть, вне зависимости от своего имени и фамилии.

Тен Хаг запретил игрокам кучковаться по группам в раздевалке, а даже ввел правила касательно меню. Отдельно будет вестись борьба с любителями опоздать - такие игроки будут исключаться из заявок на матчи.

Еще одно новшество - ограничение на использование мобильных телефонов, в частности, они будут запрещены во время обедов. Но эти правила не новы, а вот кое-что, как сообщает DailyTelegraph, озадачило многих - тен Хаг требует, чтобы рядовые сотрудники клуба надевали одежду конкретных цветов в конкретные дни.

В частности, по понедельникам им надлежит вляться на работу в белом для женщин и в черном для мужчин. Зачем это надо и как работает, пока не совсем понятно, но, напомним - голландский специалист получил карт-бланш.