Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг вводит жёсткие правила в «Манчестер Юнайтед»

13 Июля 2022 • 01:54 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг намерен в корне поменять ситуацию в клубе, а потому руководство решило выдать ему карт-бланш. Он уже предупредил игроков о том, что действовать будет только по принципам меритократии - кто заслуживает играть, тот и будет играть, вне зависимости от своего имени и фамилии.

Тен Хаг запретил игрокам кучковаться по группам в раздевалке, а даже ввел правила касательно меню. Отдельно будет вестись борьба с любителями опоздать - такие игроки будут исключаться из заявок на матчи.

Еще одно новшество - ограничение на использование мобильных телефонов, в частности, они будут запрещены во время обедов. Но эти правила не новы, а вот кое-что, как сообщает DailyTelegraph, озадачило многих - тен Хаг требует, чтобы рядовые сотрудники клуба надевали одежду конкретных цветов в конкретные дни.

В частности, по понедельникам им надлежит вляться на работу в белом для женщин и в черном для мужчин. Зачем это надо и как работает, пока не совсем понятно, но, напомним - голландский специалист получил карт-бланш.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
02:19 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» рассматривает Кейна в качестве долгосрочной замены Левандовски
01:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг вводит жёсткие правила в «Манчестер Юнайтед»
01:39 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «Мне всё нравится в «Челси»
01:28 · Англия. Премьер-лига
Депай не хочет менять «Барселону» на английский клуб
01:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» официально объявит о трансфере Стерлинга в течение 24-48 часов
01:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» могут согласовать трансфер Мартинеса уже в среду
00:51 · Англия. Премьер-лига
Близкий друг Роналду подписался на социальные сети «Челси»
00:22 · Англия. Премьер-лига
Знаменитый инсайдер Романо раскрыл условия перехода Кулибали в «Челси» 1
12 Июля
23:55 · Англия. Премьер-лига
Кулибали согласовал условия контракта с «Челси» 1
23:45 · Англия. Премьер-лига
Названы самые высокооплачиваемые тренеры сборных чемпионата мира
23:45 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Милане»
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» объявил о приобретении Коллинза официально
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» не заинтересован в продаже Исака
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил о переходе Кларка в «Сандерленд» официально
23:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не будет стремиться продавать Окслейда-Чемберлена
Все новости
Рекомендуем