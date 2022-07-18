Роналду убедил Симеоне пригласить его в «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обсудил с наставником мадридского «Атлетико» Диего Симеоне свой потенциальных переход в стан «матрасников».

Как сообщает издание Diario AS, португалец убедил «Эль Чоло» подписать его в мадридский «Атлетико». Теперь в руководстве «матрасников» изучат возможность приобретения нападающего. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить Криштиану за сумму в районе 20 миллионов евро.

Напомним, что мадридский «Атлетико» является командой, в ворота которой Роналду забил 25 голов за всю карьеру. Больше португалец забивал лишь «Севилье», которая 27 раз вынимала мяч из собственных ворот после ударов Криштиану.