Фернандеш не согласился с тем, что игровые проблемы «Манчестер Юнайтед» связаны с Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не согласился с мнением, что проблемы манкунианцев в прошедшем сезоне были связаны с необходимостью подстраиваться под нападающего команды Криштиану Роналду.

«Когда Роналду пришёл, он сделал дубль в первом же матче, и я забил один мяч. Все свои голы я забивал, играя с Криштиану, так что не думаю, что проблема была в нём», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

По мнению Фернандеша, хорошие игроки подходят друг другу в любой момент и в любой ситуации.

Роналду присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Вместе с ним «красные дьяволы» заняли шестое место в турнирной таблице АПЛ. Напомним, что за год до этого, без португальского форварда, манкунианцы стали вторыми.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола и отдав три результативные передачи.