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Тен Хаг аут? «Брентфорд» уничтожил «Манчестер Юнайтед» с Роналду

13 Августа 2022 • 21:25 Комментировать (11)
Брентфорд
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» вновь разочаровал своих болельщиков. Во втором туре «красные дьяволы» уже в первом тайме пропустили четыре безответных мяча от «Брентфорда», что привело к очередному поражению.

Протокол игры  
Брентфорд4:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Дасилва Джошуа10'  
(2:0) Йенсен Матиас18'  
(3:0) Ми Бен30'  
(4:0) Мбеумо Брайан35'  
Райя ДавидРасмуссен МадсЯнссон ПонтусМи БенХикки Аарон 80' (Бех Мадс ( 80') Генри РикоДасилва Джошуа 62' (Янельт Витали ( 62') Норгор Кристиан 80' (Ониика Фрэнк ( 80') Йенсен Матиас 74' (Баптист Шендон ( 74') Мбеумо Брайан 73' (Висса Йоан ( 73') Тони Айвен
Запасные: Льюис-Поттер КинСтракоша ТомасГоддос СаманДамсгор Миккель
Де Хеа ДавидДалот ДиогуМагуайр Гарри  16'Мартинес Лисандро 46' (Варан Рафаэль ( 46') Шоу Люк 46' (Мактоминай Скотт ( 46'  82') Эриксен Кристиан 87' (Ван де Бек Донни ( 87') Фред Сантос 46' (Маласиа Тирелл ( 46') Санчо Джедон 60' (Эланга Энтони ( 60') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус  89'Роналду Криштиану
Запасные: Гарначо АлехандроГарнер ДжеймсУан-Биссака АаронХитон Том
13 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

В первом туре «Манчестер Юнайтед» неожиданно проиграл дом «Брайтону», и на этот раз болельщики «красных дьяволов» ждали реабилитации. Тем более, в соперниках был «Брентфорд», который не выглядел грозным. «Пчёлы» в первом туре разошлись миром с «Лестером» 2:2. На этот раз тен Хаг выставил с первых минут Криштиану Роналду.

Игра начиналась в спокойном режиме, но «Манчестер Юнайтед» никак не мог нащупать что-то в атаке. Однако пока все ждали чего-то от нападения «красных дьяволов» слово взяли вратарь и оборона. Сначала «Брентфорд» на чужой половине перехватил мяч у Роналду, последовала передача на Дасилву, который бил издали. Удар не носил опасности, и де Хеа спокойно его накрывал в ближнем углу, но … запустил его себе за спину в сетку. Конечно, испанец мог ссылаться на солнце, которое светило ему в глаза, но всё же это была ужасная ошибка.

«МЮ» явно оказался в шоке, чем пытались воспользоваться хозяева. Уже вскоре оборона «красных дьяволов» вновь ошиблась на своей половине поля, и Магуайру пришлось после обреза фолить прямо около свое штрафной. Удар Йенсена получился выше цели, и казалось, что эпизод завершён. Однако де Хеа решил разыграть удар от ворот через короткий пас на Эриксена, которого накрыл всё тот же Йенсен. Полузащитник отобрал мяч и пробил, и после рикошета футбольный снаряд оказался в воротах. Тен Хагу оставалось на бровке только махать головой, не понимая, что происходит. Однако это был далеко не конец.

 

Embed from Getty Images
«МЮ» не мог завладеть мячом, а «Брентфорд» продолжал пользоваться шоком соперника. Вскоре хозяева заработали угловой, и после подачи последовала скидка на одинокого Ми, который с пары метров пробил в цель. Как защитники гостей могли потерять соперника прямо около своих ворот, оставалось непонятным. После этого «манкунианцы» дошли до чужой штрафной, потеряли мяч, и «Брентфорд» убежал в контратаку. Тони протащил мяч по правому краю и сделал пас в центр на Мбеумо, который поставил спину оппоненту и легко реализовал выход один на один с де Хеа. На табло горел счёт 4:0 к 35-й минуте!

 

Embed from Getty Images

Гости могли быстро сократить отставание, но после длинного заброса на ход Рэшфорду вовремя за пределы штрафной успел выскочить Райя, который выбил мяч за пределы поля. Кроме этого, «красные дьяволы» до перерыва отметились несколькими дальними ударами, которые не были опасными. После первого тайма тен Хаг сделал сразу три замены, причем направленные скорее на оборону. Для того, чтобы не пропустить ещё четыре мяча, вышли Мактоминай, Варан и Маласиа.

В начале второго тайма «Брентфорд» продолжал действовать активнее. Санчо быстро привёз себе угловой, после которого «пчёлы» разыграли мяч, и де Хеа пришлось отбивать удар в ближний угол. «МЮ» после этого отметился навесом в штрафную, когда Роналду головой пробил мимо. Тут же португалец ещё раз со второго этажа после кросса справа не попал в створ.

 

Embed from Getty Images
После этого «Брентфорд» чуть отошёл назад, но «красные дьяволы» не могли толком этим воспользоваться. Подопечные тен Хага перекатывали мяч, но толку в этом особо не было.

В середине второго тайма «МЮ» наконец-то создал первый опасный момент. Рэшфорд получил мяч справа, навесил в центр штрафной, откуда Эриксен пробил головой с близкого расстояния и попал в створ, но Райя спас команду. В свою очередь за десять минут до конца матча хозяева едва не забили и пятый гол. После розыгрыша углового мяча прилетел на линию штрафной, откуда мощно приложился Ониика, но де Хеа на этот раз оказался на месте. Тут же после атаки «манкунианцев» левым флангом последовал передача в центр штрафной, откуда Эриксен бил слёта, но не попал в дальний угол.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль», и просто страшно представить, что с такими «красными дьяволами» сделают подопечные Юргена Клоппа. «Брентфорд» же отправится в гости к «Фулхэму» и может рассчитывать на новую поеду.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд
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окончен Астон Вилла 2:1 Эвертон 1.80 3.50 4.90
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окончен Манчестер Сити 4:0 Борнмут 1.07 12.00 33.00
окончен Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.30 3.30 3.25
окончен Саутгемптон 2:2 Лидс
окончен Арсенал 4:2 Лестер 1.55 4.40 5.80
окончен Брентфорд 4:0 Манчестер Юнайтед 3.75 3.60 1.98
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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