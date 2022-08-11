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«Он не тянет на уровень «Манчестер Юнайтед» - бывший игрок «Ливерпуля» жёстко раскритиковал Марсьяля

11 Августа 2022 • 23:08 Комментировать
Брентфорд
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Манчестер Юнайтед
3.85 3.55 1.95
13.08 19:30

Грэм Сунесс, бывший футболист и тренер английского «Ливерпуля» (тренировал клуб как раз в ту пору, когда его дважды обыграл московский «Спартак» Олега Романцева в 1992-м году), считает, что француз Антони Марсьяль давно уже не тянет на уровень «Манчестер Юнайтед». Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, тогда клуб заплатил за его трансфер почти 60 миллионов евро.

- С ним давно уже все понятно - он не тянет на уровень «Манчестер Юнайтед». Он не справляется с давлением. Он чуть похож на Погба. У них есть талант, они могут блистать, но они сами решают, когда надо играть, а когда можно сачковать. Такое неприемлемо для большого клуба. В большом клубе каждый матч - как финал, - цитирует Сунесса TalkSport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Грэм Сунесс Антони Марсьяль
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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