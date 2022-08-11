«Он не тянет на уровень «Манчестер Юнайтед» - бывший игрок «Ливерпуля» жёстко раскритиковал Марсьяля

Грэм Сунесс, бывший футболист и тренер английского «Ливерпуля» (тренировал клуб как раз в ту пору, когда его дважды обыграл московский «Спартак» Олега Романцева в 1992-м году), считает, что француз Антони Марсьяль давно уже не тянет на уровень «Манчестер Юнайтед». Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, тогда клуб заплатил за его трансфер почти 60 миллионов евро.

- С ним давно уже все понятно - он не тянет на уровень «Манчестер Юнайтед». Он не справляется с давлением. Он чуть похож на Погба. У них есть талант, они могут блистать, но они сами решают, когда надо играть, а когда можно сачковать. Такое неприемлемо для большого клуба. В большом клубе каждый матч - как финал, - цитирует Сунесса TalkSport.