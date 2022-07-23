В «Атлетико» готовы избавиться от звёздного игрока ради подписания Роналду

Мадридский «Атлетико» планирует расстаться с Антуаном Гризманном, чтобы позволить себе Криштиану Роналду.

Согласно недавним сообщениям прессы, португалец хочет вернуться в Мадрид и готов принять предложение «Атлетико», а наставник Диего Симеоне очень рад перспективе сотрудничества с суперзвездой. Чтобы позволить себе трансфер и зарплату Роналду, «матрасникам» придётся расстаться с одним высокооплачиваемым игроком, и, по информации The Times, этим игроком может стать Антуан Гризманн, с которым планируют прекратить сотрудничество.

Напомним, что французский нападающий выступает за «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны» с обязательством выкупа за 40 млн евро при определённых условиях.